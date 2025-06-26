В отрасли предложили заменить ЕГЭ электронным портфолио ученика
Применение ИИ в оценивании успехов детей поможет не только выявлять пробелы, но и подсказывать, как их закрыть, сказал НСН Амет Володарский.
Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в пресс-центре НСН предположил, что в скором будущем Единый государственный экзамен (ЕГЭ) заменят на электронные портфолио с искусственным интеллектом.
«Я думаю, что в будущем мы придем к тому, что ЕГЭ должен быть заменен электронным портфолио ребенка, которое будет оцениваться искусственным интеллектом. Этот ИИ должен не только выявлять пробелы ребенка, но и рассказывать, как эти пробелы закрыть. Тогда дети будут в школу не для того, чтобы сдавать экзамены, а для того, чтобы получать знания, общаться, научиться верифицировать информацию, готовиться к будущей профессии», - сказал собеседник НСН.
При этом он отметил, что отказ от ЕГЭ не будет быстрым, нужен "плавный" переход.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил в пресс-центре НСН, что порядка 255 тысяч школьников сдавали в 2025 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию, что сделало этот предмет рекордсменом среди гуманитарных направлений, но и самым «провальным».
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