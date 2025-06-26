«ЕГЭ не отвечает тем требованиям, которые есть у образования. Нужно отметить, что с каждым годом появляются вещи, которые улучшают ЕГЭ. Например, возможность пересдачи одного предмета. Да, это великолепно. Я считаю, что это первый шаг. Далее, я считаю, что детям нужно дать возможность пересдавать не один предмет, а несколько предметов. Кроме того, я выступаю за то, чтобы дети могли пересдавать не один раз, а несколько. Наша задача - не подловить ребенка на том, что он что-то не выучил, а выявить знания и дать ребенку возможность посмотреть на ошибки и их исправить», - сказал собеседник НСН.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков заявил НСН, что зачастую школьникам нужны репетиторы только в редких случаях, когда школьный учитель по каким-то причинам не может обеспечить нормальную подготовку к Единому государственному экзамену, в остальных ситуациях школьные преподаватели спокойно готовят учеников к экзамену.

