Депутат Смолин: Пушкин не сдал бы ЕГЭ по литературе

Депутат Олег Смолин заявил в пресс-центре НСН, что Пушкин мог провалить ЕГЭ по литературе.

Великий русский поэт Александр Пушкин не сдал бы Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за его формализации, сказал в пресс-центре НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.

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«Есть разница между формализованным экзаменом и творческим. Скажу больше: если бы в XIX веке экзамен по литературе был бы формализованным, то Пушкин его бы не сдал. Баллы на экзамене по литературе снижают не только за то, что ученик использовал недостаточное количество слов, но и за то, что сдающий употребляет слишком много слов в сочинении (более 200). Мы посчитали, что в знаменитом стихотворении Пушкина «Воспоминания в Царском Селе», которое так восхитило Державина, около 865 слов. Получается, у Пушкина был серьезный риск не сдать ЕГЭ по литературе», - сказал собеседник НСН.

Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский заявил в пресс-центре НСН, что педагоги отмечают, что задания в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по гуманитарным предметам стали более сложными по сравнению с предыдущими годами.

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ФОТО: РИА Новости
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