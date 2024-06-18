19.06.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Приемная кампания в российских вузах 2024: что изменится в этом году?»

В 2024 году приемная кампания в российские вузы стартует 20 июня. Общий объем бюджетных мест на 2024/2025 учебный год в российских вузах составит 620,5 тысячи, из них новым регионам будет направлено 28,5 тысячи. Соответствующие приказы изданы Минобрнауки России.

Наибольший рост числа бюджетных мест произойдет по программам подготовки инженеров — их станет на 2 281 больше. Структуру приема в российские высшие учебные заведения планируется пересмотреть, заявлял ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что в России следует на федеральном уровне закрепить статус студенческой семьи.

В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:

Сколько бюджетных мест и по каким специальностям будет в этом году?

Какие приоритеты зачисления в вузы в 2024 году?

На сколько изменились цены на обучение в российских вузах?

Какие правила приема документов в этом году?

Какие льготы и меры поддержки в этом году будут доступны абитуриентам и преподавателям?

Участники пресс-конференции:

Владимир Витальевич Строев – ректор Государственного Университета Управления;

ректор Государственного Университета Управления; Брюховецкая Светлана Владимировна – проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ;

проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ; Дмитрий Евгеньевич Глушко – ректор МГУ им. Огарева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

