19.06.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Приемная кампания в российских вузах 2024: что изменится в этом году?»
В 2024 году приемная кампания в российские вузы стартует 20 июня. Общий объем бюджетных мест на 2024/2025 учебный год в российских вузах составит 620,5 тысячи, из них новым регионам будет направлено 28,5 тысячи. Соответствующие приказы изданы Минобрнауки России.
Наибольший рост числа бюджетных мест произойдет по программам подготовки инженеров — их станет на 2 281 больше. Структуру приема в российские высшие учебные заведения планируется пересмотреть, заявлял ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что в России следует на федеральном уровне закрепить статус студенческой семьи.
В ходе пресс-конференции будут обсуждаться следующие вопросы:
- Сколько бюджетных мест и по каким специальностям будет в этом году?
- Какие приоритеты зачисления в вузы в 2024 году?
- На сколько изменились цены на обучение в российских вузах?
- Какие правила приема документов в этом году?
- Какие льготы и меры поддержки в этом году будут доступны абитуриентам и преподавателям?
Участники пресс-конференции:
- Владимир Витальевич Строев – ректор Государственного Университета Управления;
- Брюховецкая Светлана Владимировна – проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ;
- Дмитрий Евгеньевич Глушко – ректор МГУ им. Огарева.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8