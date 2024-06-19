«Поддержка абитуриентов»: Вузы решили не «задирать» цены на обучение

В свою очередь проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН также отметила, что стоимость обучения в вузе выросла на процент инфляции.

«У нас стоимость обучения в университете выросла немного. Она выросла в среднем не больше, чем на процент инфляции. Мы стараемся тоже держать планку в рамках инфляционных результатов по стране», - указала она.

Со своей стороны, ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН рассказал о поддержке обучающихся и отметил, что вуз обучает студентов, чьи родители являются участниками спецоперации, бесплатно на платных программах.

«Если говорить о стоимости программ, то, так же, как у коллег, они выросли незначительно, в пределах инфляции. Наверное, это общий подход сегодня у руководителей университетов. Действительно, нужно поддерживать в целом граждан России. Более 40 студентов, чьи родители сегодня являются участниками спецоперации на Украине, мы обучаем за счет университета на платных программах обучения. При этом постепенно осуществляем их перевод на бюджетные места», - указал Глушко.

Российские вузы начнут прием документов от абитуриентов 20 июня. В эту кампанию по-прежнему можно будет поступать на программы бакалавриата. В шести университетах продолжится пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Общий объем бюджетных мест на 2024/2025 учебный год в российских вузах составит 620,5 тысячи, из них новым регионам будет направлено 28,5 тысячи. Соответствующие приказы изданы Минобрнауки РФ, передает «Радиоточка НСН».

