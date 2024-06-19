«IT, реклама и лингвистика»: Названы самые популярные программы в вузах
Самый большой конкурс наблюдается на программы экономики, отметила в эфире НСН проректор по маркетингу Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая.
Среди абитуриентов в этом году популярны такие программы, как экономика, реклама и IT, а также лингвистика, рассказала проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН.
«У нас порядка 30 различных направлений обучения. С точки зрения конкурса, в основном самый большой конкурс наблюдается на программы экономики. Остается популярной реклама, лингвистика как направление. Популярными являются также различные IT-программы, как, например, компьютерное зрение, машинное обучение или анализ больших данных», - сказала Брюховецкая.
В свою очередь ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко отметил в пресс-центре НСН, что среди абитуриентов вуза популярны такие программы, как стоматология, правоохранительная деятельность, юриспруденция, менеджмент и лингвистика.
«Университет является участником большого федерального проекта «Приоритет-2030». Для нас одно из важнейших направлений подготовок – это биотехнологии и фармация. Второе важнейшее направление – это инженерные специальности в целом, в частности это фотоника и электроника. Сфера IT тоже наш приоритет, а также прикладная информатика и вычислительная техника. Если говорить про приоритеты самих студентов, они не всегда совпадают с приоритетами рынка. Самое стандартное – это стоматология, правоохранительная деятельность, юриспруденция, менеджмент, лингвистика», - сказал Глушко.
Российские вузы начнут прием документов от абитуриентов 20 июня. В эту кампанию по-прежнему можно будет поступать на программы бакалавриата. В шести университетах продолжится пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Общий объем бюджетных мест на 2024/2025 учебный год в российских вузах составит 620,5 тысячи, из них новым регионам будет направлено 28,5 тысячи. Соответствующие приказы изданы Минобрнауки РФ, передает «Радиоточка НСН».
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