Российские вузы назвали количество бюджетных и платных мест

В свою очередь ректор Государственного университета управления Владимир Строев отметил в пресс-центре НСН, что в этом году в вузе установили 30% бюджетных мест.

«У нас в этом году 30% бюджетных и 70% платных мест», - сказал он.

Со своей стороны, ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН рассказал о поступающих по целевому направлению.

«Раньше целевики, как правило, поступали в регионе своего пребывания, поступали там, где они живут и предприятия заранее многих студентов отсматривали. Сейчас любой студент из Хабаровска может по целевому поступить в Калининград и наоборот, с Калининграда во Владивосток. Это, наверное, является одной из трудностей для предприятий, потому что все хотели бы осуществлять целевую подготовку таким образом, чтобы точно человек остался здесь жить и работать», - сказал он.

Также Глушко напомнил о датах приема документов в вузы.

«Важны даты приема документов, 25 июля – это последний день (подачи документов на бюджет - ред НСН), все должны помнить. 29-30 июля – это те, кто поступают без вступительных испытаний, 4-9 августа для всех остальных, кто поступает по общему конкурсу, это ключевые даты. Также нужно пользоваться сервисом Госуслуг, это самая удобная история для того, чтобы подать вовремя свои документы. Если говорить о квотах, то у нас это где-то 45% платных студентов, 55% на бюджетные места поступают, по квотам поступают порядка 20%», - добавил он.

Российские вузы начнут прием документов от абитуриентов 20 июня. В эту кампанию по-прежнему можно будет поступать на программы бакалавриата. В шести университетах продолжится пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Общий объем бюджетных мест на 2024/2025 учебный год в российских вузах составит 620,5 тысячи, из них новым регионам будет направлено 28,5 тысячи. Соответствующие приказы изданы Минобрнауки РФ, передает «Радиоточка НСН».

