Российские вузы назвали количество бюджетных и платных мест
Прием документов в вузы заканчивается 20 августа, до этого момента все поступающие должны успеть подать заявление, отметила в эфире НСН Светлана Брюховецкая.
Проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН рассказала, что многие школьники пользуются возможностью пересдать ЕГЭ и отметила, что в вузе абитуриентов ждут порядка 40% бюджетных мест.
«Очень важное изменение, что появилось в правилах сдачи ЕГЭ. В этом году ребята получили возможность пересдавать ЕГЭ, очень многие ей пользуются. Минимальные баллы, установленные федеральным законодательством все знают, но вузы имеют право устанавливать свои минимальные баллы. Весь прием в России заканчивается 20 августа, в том числе на платное обучение. До этого момента все поступающие должны успеть определиться и подать заявление. У нас примерно 40% бюджетников и 60% платников», - сказала Брюховецкая.
В свою очередь ректор Государственного университета управления Владимир Строев отметил в пресс-центре НСН, что в этом году в вузе установили 30% бюджетных мест.
«У нас в этом году 30% бюджетных и 70% платных мест», - сказал он.
Со своей стороны, ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН рассказал о поступающих по целевому направлению.
«Раньше целевики, как правило, поступали в регионе своего пребывания, поступали там, где они живут и предприятия заранее многих студентов отсматривали. Сейчас любой студент из Хабаровска может по целевому поступить в Калининград и наоборот, с Калининграда во Владивосток. Это, наверное, является одной из трудностей для предприятий, потому что все хотели бы осуществлять целевую подготовку таким образом, чтобы точно человек остался здесь жить и работать», - сказал он.
Также Глушко напомнил о датах приема документов в вузы.
«Важны даты приема документов, 25 июля – это последний день (подачи документов на бюджет - ред НСН), все должны помнить. 29-30 июля – это те, кто поступают без вступительных испытаний, 4-9 августа для всех остальных, кто поступает по общему конкурсу, это ключевые даты. Также нужно пользоваться сервисом Госуслуг, это самая удобная история для того, чтобы подать вовремя свои документы. Если говорить о квотах, то у нас это где-то 45% платных студентов, 55% на бюджетные места поступают, по квотам поступают порядка 20%», - добавил он.
Российские вузы начнут прием документов от абитуриентов 20 июня. В эту кампанию по-прежнему можно будет поступать на программы бакалавриата. В шести университетах продолжится пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Общий объем бюджетных мест на 2024/2025 учебный год в российских вузах составит 620,5 тысячи, из них новым регионам будет направлено 28,5 тысячи. Соответствующие приказы изданы Минобрнауки РФ, передает «Радиоточка НСН».
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