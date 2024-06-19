«Информатика и экология»: Вузы назвали приоритетные направления для экономики РФ
В вузе идет перераспределение структуры мест в сторону приоритетных отраслей для экономики, отметила в эфире НСН проректор по маркетингу Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая.
Приоритетными направлениями обучения в вузе для экономики РФ сегодня являются IT, мехатроника и робототехника, а также прикладная математика и информатика, рассказала проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН.
«Платных мест у нас порядка пяти тысяч на Москву и филиалы, если говорить о бакалавриате. Если с магистратурой, то все это на тысячу может быть увеличено. Перераспределение наблюдается и в стране, и у нас в вузе... Идет перераспределение структуры мест в сторону приоритетных для нашей экономики отраслей – это IT, мехатроника и робототехника, прикладная математика и информатика. Это перспективные отрасли, на втором курсе студентов работодатели разбирают с руками», - сказала она.
В свою очередь ректор Государственного университета управления Владимир Строев в пресс-центре НСН отметил, что в вузе большое количество бюджетных мест отвели направлениям по прикладной математике, а также экологии и природопользованию.
«В нашем случае почти в том же объеме бюджетные места и внебюджетные есть в этом году, так что мы ждем абитуриентов. Уверен, что кампания пройдет хорошо. Классические направления наши представлены в бюджете и не в бюджете... Это экономика и управление. Есть интересные направления, усиленные бюджетом – это экология и природопользование, прикладная информатика, сейчас это востребовано», - указал Строев.
Со своей стороны, ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко в пресс-центре НСН рассказал, что в этом году вуз представил новые направления подготовки. По его словам, в вузе стало на 70 бюджетных мест больше, чем год назад,
«Если сравнивать нашу приемную кампанию в этом году с предыдущими двумя годами, то мы входим, с одной стороны, оптимистично, потому что за два года мы выросли аж на тысячу студентов по контингенту. Растем за счет новых направлений подготовки, которые открываем, за счет платных программ и иностранных студентов. В этом году у нас также небольшой рост по бюджетным местам – их больше на 70, почти 2,8 тысячи бюджетных мест», - добавил Глушко.
Российские вузы начнут прием документов от абитуриентов 20 июня. В эту кампанию по-прежнему можно будет поступать на программы бакалавриата. В шести университетах продолжится пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. Общий объем бюджетных мест на 2024/2025 учебный год в российских вузах составит 620,5 тысячи, из них новым регионам будет направлено 28,5 тысячи. Соответствующие приказы изданы Минобрнауки РФ, передает «Радиоточка НСН».
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