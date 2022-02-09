09.02.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с Председателем комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной на тему: «Приехали убивать. Как осуществляется контроль и надзор за жизнью и работой мигрантов в России?»

Количество преступлений среди мигрантов обретает пугающие масштабы. Согласно статистике Александра Бастрыкина только за 11 месяцев минувшего года на счету мигрантов было 33,5 тыс. преступлений.

По сообщениям СМИ, в январе этого года в Подмосковье уже зафиксировано по сравнению с прошлым годом увеличение количества мошеннических операций - на 36,5 %, убийств – на 85 %, преступлений, совершенных иностранными гражданами - на 9,6 %. Громким событием, обсуждаемым в СМИ, стало убийство продавщицы магазина в Истре в селе Новопетровское только что задержанными четырьмя подозреваемыми гражданами Таджикистана.

В ходе пресс-конференции участники планируют обсудить, какие меры необходимо предпринять для уменьшения преступности среди мигрантов в России.

Участники пресс-конференции:

Депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов;

Член общественного совета при МВД, профессор ГУУ, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох ;

; Председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



