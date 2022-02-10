«Узнают даже в маске»: В Совете по делам национальностей рассказали о мерах контроля за мигрантами

Председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский отметил, что дактилоскопия и биометрия позволяют контролировать приезжих граждан. 

На сегодняшний день мигрантов вносят в биометрическую базу, что позволяет с легкостью определить их в случае совершения преступления, заявил председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский в пресс-центре НСН.

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«Есть разные способы контроля над иностранными гражданами – например, те, кто у нас получают патенты, все проходят дактилоскопию. Сейчас дактилоскопию уже начали проходить граждане, которые прибывают на длительный период. Современные средства, биометрия позволяет и по овалу лица определять личность, и по геномной регистрации. Это позволяет решать все проблемы. То есть, забиваем в базы данных и все – определить даже человека в маске возможно. Это имеет профилактическое значение. Многократно люди, которые хотели что-то нарушить, не нарушали только потому, что видели, что на них смотрит глазок камеры, даже если она не работает. По телевизору сейчас идет много сериалов - сериал «След» смотрят большие начальники, и многие вещи оттуда проникают в органы», - рассказал Московский.

Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории России, составляет всего 2% от общего числа правонарушений в стране, заявил член общественного совета при МВД, профессор ГУУ, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох в пресс-центре НСН ранее.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Голенков
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