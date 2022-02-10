«Публично покарать»: Назван способ борьбы с преступностью среди мигрантов
Председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский заявил, что в качестве профилактики по телевизору необходимо показывать тяжелую жизнь заключенного.
Нужно показывать по телевизору, как физически тяжело живется человеку в тюрьме – это один из способов профилактики преступлений, заявил председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский в пресс-центре НСН.
«Один из способов борьбы с преступлениями – профилактика методом окультуривания. Необходимо преступника не только поймать, но и покарать публично – по суду, дав ему тот срок, который он заслуживает. Преступник должен знать, что он будет пойман, разоблачен и посажен. За тяжкие преступления – убийства и прочие – получит пожизненный срок. Нужно показывать этого негодяя по телевизору, как он сидит в этой тюрьме, как ему стало плохо и к чему он дошел. Люди должны понимать, что сидеть в тюрьме физически плохо, а не только потому, что время тратится», - объяснил Московский.
Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории России, составляет всего 2% от общего числа правонарушений в стране, заявил член общественного совета при МВД, профессор ГУУ, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох в пресс-центре НСН ранее.
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