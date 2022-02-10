«Всего 2%»: Специалист о количестве преступлений, совершенных мигрантами

Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории России, составляет всего 2% от общего числа правонарушений в стране, заявил член общественного совета при МВД, профессор ГУУ, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох в пресс-центре НСН.

«Надо отметить, что абсолютное большинство мигрантов – это законопослушные люди. К большому сожалению, среди большого количества людей находятся лица, которые нарушают либо уголовное законодательство, либо административное. За прошлый год количество иностранных граждан, которые совершили уголовные преступления, составило порядка 2% от общего количества преступлений. Все равно любое преступление не должно оставаться без внимания. Я твердо убежден, что те лица, которые совершили преступные деяния, будут наказаны в соответствии с законодательством РФ», - отметил Волох.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о проблеме преступности среди мигрантов и предложил пути для ее решения. По его словам, в России необходимо совершенствовать миграционные процессы. Глава СК добавил, что молодые люди из центральноазиатских республик больше подвержены методам вербовки террористов.



