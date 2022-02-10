«Прирастает и усиливается»: Специалист призвал упростить получение гражданства РФ
Председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский отметил, что США усиливаются именно благодаря мигрантам.
Преступность среди мигрантов возникает, но каждый правонарушитель должен быть наказан справедливо, несмотря на гражданство, заявил председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский в пресс-центре НСН.
«Преступность существует, возникает иногда спонтанно. Это работа религиозных организаций, потому что значительная часть правонарушений случается в нетрезвом виде. Важен учет и контроль, справедливое отношение ко всем. Виноват – отсидел, у нас два любых административных нарушения – выдворение из страны. Многие считают эту меру избыточной», - отметил он.
Также Московский призвал упростить процедуру получения российского гражданства, приведя в пример Америку, которая «вопреки легендам» усиливается за счет мигрантов.
«Нужно упрощать получение российского гражданства, потому что люди русской культуры, которые хотят жить в Российского Федерации, должны получать гражданство, если они этого хотят. В США, например, за 19-20 век приехало где-то порядка 40 миллионов человек – страна прирастает и усиливается за счет иммигрантов», - рассказал Московский.
На данный момент необходимо самостоятельно выращивать трудовые резервы и повышать качество трудовых потоков, заявил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов в пресс-центре НСН ранее.
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