«Стройка останавливается»: В России посчитали трудовые потери из-за пандемии
Председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский отметил, что в ряде отраслей количество трудовых мигрантов сократилось втрое.
Пандемия привела к оттоку трудовых ресурсов, что до сих пор сказывается на ряде значимых отраслей, заявил председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский в пресс-центре НСН.
«Из-за пандемии с конца 2020 года начался отъезд иностранных граждан в значительном количестве, Средняя Азии до этого границы закрыла, не пускали даже своих граждан. Когда границы открылись, иностранные граждане стали уезжать. Работающих до начала пандемии было 2 миллиона 300 тысяч, а потом был момент, когда остался 1 миллион 700 тысяч. Очень много иностранных граждан приехало из других регионов в московский регион. И все равно ряд отраслей очень сильно просел – в строительной отрасли работало порядка 120 тысяч иностранцев, это примерно 20%, осталось – 40 тысяч. Это и производство бетона, и производства стали, продукты питания. Исчезновение рабочих приводит к тому, что стройка останавливается. Одно дело, если профессор не вышел лекцию читать – производственный процесс не остановился, а не вышел кассир – магазин не работает», - рассказал он.
На данный момент необходимо самостоятельно выращивать трудовые резервы и повышать качество трудовых потоков, заявил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов в пресс-центре НСН ранее.
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