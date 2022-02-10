«Есть потребность»: В Госдуме рассказали о целях миграционной политики РФ
Депутат Артем Кирьянов заявил, что не считает ситуацию с преступностью мигрантов напряженной.
На данный момент необходимо самостоятельно выращивать трудовые резервы и повышать качество трудовых потоков, заявил депутат Государственной думы РФ Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
«Мы примерно понимаем, какой у нас объем трудовой миграции, сколько из них и как ассимилируются. Мы можем посмотреть, какой финансовый поток уходит и остается в России благодаря тому, что мигранты зарабатывают. На самом деле эскалации конфликтов нет. Нормально развивающаяся страна нуждается в притоке рабочей силы. Миграция как явление – вещь позитивная для России. Мы испытываем потребность в трудовых ресурсах. Мы должны своих мигрантов, свои трудовые резервы сами как-то выращивать – это вопрос к нашим диаспорам, обществу в целом», - отметил он.
Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами на территории России, составляет всего 2% от общего числа правонарушений в стране, заявил член общественного совета при МВД, профессор ГУУ, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох в пресс-центре НСН ранее.
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