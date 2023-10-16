Презентация фильма «Дух Байкала»

18.10.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная презентации фильма «Дух Байкала»

19 октября в российские кинотеатры выходит приключенческий фильм «Дух Байкала» - это одновременно цепляющее зрительское кино для всей семьи с захватывающим сюжетом, экстремальными испытаниями и потрясающими кадрами, и при этом глубокая история о духовном испытании, путешествии к своему сердцу и смыслу жизни. Изначально картину «Дух Байкала» хотели сделать международным проектом, который будет близок людям со всего света. Поэтому в начале проекта на главные роли хотели пригласить мировых звёзд. В частности, на роль персонажа, называемого в фильме “Духом Байкала”, рассматривался легендарный французский актер Пьер Ришар, однако в итоге роль исполнил простой местный рыбак.

В ходе пресс-конференции участники расскажут о том, как создавалась картина, какие цели и задачи ставил перед собой режиссер и что в данном фильме почерпнет для себя зритель. О российском кинематографе и многом другом расскажут участники пресс-конференции:

Режиссер и продюсер Михаил Расходников;

Актер и соавтор сценария Мосэ Куртанидзе;

Продюсер-стажер Юлия Михалкова;

Актер Илья Рязанов .

. Директора по прокату кинопрокатной компании Russian World Vision Дарья Рязанцева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC

