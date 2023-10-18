Продюсер-стажер «Духа Байкала» снимет фильм «Уралочка»

Она отметила, что в фильме «Уралочка» будет выступать полноценным продюсером и актрисой первого плана.

«В ноябре мы начинаем снимать новый проект под рабочим названием «Уралочка». Там я уже буду полноценным продюсером и актрисой первого плана. В прокат выйдет в следующем году», - добавила Михалкова.

Семейный приключенческий фильм «Дух Байкала» от режиссера картин «Недетский дом» и «Дорогой папа» Михаила Расходникова выйдет в кинотеатрах 19 октября.

По сюжету фильма отец привозит сына в гости к дедушке на Байкал, надеясь, что это поможет ребенку пережить утрату матери. Отношения у мальчика с отцом натянутые. Дедушка решил помочь ребенку развеяться и принял решение свозить внука на рыбалку на Байкал. Уже на льду Байкала, находясь за несколько часов езды до берега, дед с внуком попадают в пургу, их машина глохнет. Для того, чтобы не замерзнуть в ней, дед и мальчик решают идти пешком сквозь снежную бурю по ледяному озеру.

