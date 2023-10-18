Продюсер-стажер «Духа Байкала» снимет фильм «Уралочка»
Юлия Михалкова в эфире НСН отметила, что в фильме «Уралочка» она будет выступать полноценным продюсером и актрисой первого плана.
Продюсер-стажер фильма «Дух Байкала» Юлия Михалкова в пресс-центре НСН рассказала, что была включена в работу по ряду направлений. При этом она сообщила, что в ноябре начнутся съемки фильма под рабочим названием «Уралочка».
«Прошла весь технологический процесс создания художественного фильма, процессом не руководила, но по ряду направлений была включена в работу. Например, это взаимодействие с партнерами», - сказала Михалкова.
Она отметила, что в фильме «Уралочка» будет выступать полноценным продюсером и актрисой первого плана.
«В ноябре мы начинаем снимать новый проект под рабочим названием «Уралочка». Там я уже буду полноценным продюсером и актрисой первого плана. В прокат выйдет в следующем году», - добавила Михалкова.
Семейный приключенческий фильм «Дух Байкала» от режиссера картин «Недетский дом» и «Дорогой папа» Михаила Расходникова выйдет в кинотеатрах 19 октября.
По сюжету фильма отец привозит сына в гости к дедушке на Байкал, надеясь, что это поможет ребенку пережить утрату матери. Отношения у мальчика с отцом натянутые. Дедушка решил помочь ребенку развеяться и принял решение свозить внука на рыбалку на Байкал. Уже на льду Байкала, находясь за несколько часов езды до берега, дед с внуком попадают в пургу, их машина глохнет. Для того, чтобы не замерзнуть в ней, дед и мальчик решают идти пешком сквозь снежную бурю по ледяному озеру.
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