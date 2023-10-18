«Преодолеть горе»: Продюсер «Духа Байкала» Расходников назвал сверхзадачу фильма

Он отметил, что можно будет сказать лишь через годы, была ли выполнена задача фильма.

«О том, что задача фильма выполнена, можно будет сказать через годы - если зрители скажут, что картина им чуточку помогла», - указал собеседник НСН.

Кроме того, продюсер рассказал, что он вместе с группой заблудился на Байкале в первую же экспедицию.

«Мосэ прав… Мы выехали и в первой же экспедиции в бурю заблудились. Плутали, потом остались наедине на Святом Носе. Мы оказались точно в такой же ситуации, как описано в фильме. С машиной случилось то же самое – стартер замерз… Байкал нам дал все, чтобы прочувствовать и достоверно изложить сценарий», - резюмировал Расходников.

Семейный приключенческий фильм «Дух Байкала» от режиссера картин «Недетский дом» и «Дорогой папа» Михаила Расходникова выйдет в кинотеатрах 19 октября.

По сюжету фильма отец привозит сына в гости к дедушке на Байкал, надеясь, что это поможет ребенку пережить утрату матери. Отношения у мальчика с отцом натянутые. Дедушка решил помочь ребенку развеяться и принял решение свозить внука на рыбалку на Байкал. Уже на льду Байкала, находясь за несколько часов езды до берега, дед с внуком попадают в пургу, их машина глохнет. Для того, чтобы не замерзнуть в ней, дед и мальчик решают идти пешком сквозь снежную бурю по ледяному озеру.

