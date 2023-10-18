«Преодолеть горе»: Продюсер «Духа Байкала» Расходников назвал сверхзадачу фильма
Людям необходима капля света и силы, отметил в эфире НСН Михаил Расходников.
Режиссер и продюсер фильма «Дух Байкала» Михаил Расходников в пресс-центре НСН рассказал, что сверхзадачей фильма является помочь людям, столкнувшимся с потерей близкого человека, преодолеть это горе.
«История интересна тем, что она абсолютно реальна, это случай, случившийся с Мосэ (Куртанидзе, соавтор сценария – ред. НСН) в детстве. Но это еще и метафора. Сверхзадача, настоящая миссия фильма заключается в том, чтобы помочь людям, столкнувшимся с потерей близкого человека, капельку света, силы преодолеть это горе. Так получилось, что именно в год съемок многие наши близкие столкнулись с подобными ситуациями в жизни. А Байкал – то место, в котором отражается твой внутренний мир, и эмоциональное состояние: что внутри, то и снаружи… Буря – это еще и метафора, это буря эмоций, вины, гнева. И когда каждый найдет выход, любовь, волшебные силы Байкала помогут», - сказал Расходников.
Он отметил, что можно будет сказать лишь через годы, была ли выполнена задача фильма.
«О том, что задача фильма выполнена, можно будет сказать через годы - если зрители скажут, что картина им чуточку помогла», - указал собеседник НСН.
Кроме того, продюсер рассказал, что он вместе с группой заблудился на Байкале в первую же экспедицию.
«Мосэ прав… Мы выехали и в первой же экспедиции в бурю заблудились. Плутали, потом остались наедине на Святом Носе. Мы оказались точно в такой же ситуации, как описано в фильме. С машиной случилось то же самое – стартер замерз… Байкал нам дал все, чтобы прочувствовать и достоверно изложить сценарий», - резюмировал Расходников.
Семейный приключенческий фильм «Дух Байкала» от режиссера картин «Недетский дом» и «Дорогой папа» Михаила Расходникова выйдет в кинотеатрах 19 октября.
По сюжету фильма отец привозит сына в гости к дедушке на Байкал, надеясь, что это поможет ребенку пережить утрату матери. Отношения у мальчика с отцом натянутые. Дедушка решил помочь ребенку развеяться и принял решение свозить внука на рыбалку на Байкал. Уже на льду Байкала, находясь за несколько часов езды до берега, дед с внуком попадают в пургу, их машина глохнет. Для того, чтобы не замерзнуть в ней, дед и мальчик решают идти пешком сквозь снежную бурю по ледяному озеру.
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