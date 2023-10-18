Соавтор сценария «Духа Байкала» Куртанидзе рассказал, что история биографична
Мосэ Куртанидзе в пресс-центре НСН отметил, что пытался рассказать режиссеру все события до мельчайших подробностей.
Актер и соавтор сценария фильма «Дух Байкала» Мосэ Куртанидзе в пресс-центре НСН рассказал, что в основе фильма лежит реальная история, которая произошла с ним в детстве.
«Когда эта история произошла со мной в детстве… Я напомню, что вырос в живописнейшем месте на берегу Байкала, которое называется поселок Максимиха. Летом туда приезжает очень много туристов. Гостям и друзьям я рассказывал эту историю. Из года в год приезжали вновь, спрашивали у меня эту историю, просили рассказать. Каждый год я рассказывал ее, в итоге получилось так, что пришлось снять целую полнометражную картину», - сказал Куртанидзе.
Актер отметил, что его замысел полностью воплотился в фильме.
«Замысел получился. В первую очередь я переживал, чтобы аутентичность происходящего передавалась через экран, чтобы Михаил (Расходников, режиссер – ред. НСН) прочувствовал, я ему пытался рассказать эту историю, донести до него, как было на самом деле, что переживал я, когда был совсем ребенком. Он прочувствовал это сразу, я увидел это в его глазах», - добавил Куртанидзе.
Семейный приключенческий фильм «Дух Байкала» от режиссера картин «Недетский дом» и «Дорогой папа» Михаила Расходникова выйдет в кинотеатрах 19 октября.
По сюжету фильма отец привозит сына в гости к дедушке на Байкал, надеясь, что это поможет ребенку пережить утрату матери. Отношения у мальчика с отцом натянутые. Дедушка решил помочь ребенку развеяться и принял решение свозить внука на рыбалку на Байкал. Уже на льду Байкала, находясь за несколько часов езды до берега, дед с внуком попадают в пургу, их машина глохнет. Для того, чтобы не замерзнуть в ней, дед и мальчик решают идти пешком сквозь снежную бурю по ледяному озеру.
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