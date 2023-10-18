Соавтор сценария «Духа Байкала» Куртанидзе рассказал, что история биографична

Актер отметил, что его замысел полностью воплотился в фильме.

«Замысел получился. В первую очередь я переживал, чтобы аутентичность происходящего передавалась через экран, чтобы Михаил (Расходников, режиссер – ред. НСН) прочувствовал, я ему пытался рассказать эту историю, донести до него, как было на самом деле, что переживал я, когда был совсем ребенком. Он прочувствовал это сразу, я увидел это в его глазах», - добавил Куртанидзе.

Семейный приключенческий фильм «Дух Байкала» от режиссера картин «Недетский дом» и «Дорогой папа» Михаила Расходникова выйдет в кинотеатрах 19 октября.

По сюжету фильма отец привозит сына в гости к дедушке на Байкал, надеясь, что это поможет ребенку пережить утрату матери. Отношения у мальчика с отцом натянутые. Дедушка решил помочь ребенку развеяться и принял решение свозить внука на рыбалку на Байкал. Уже на льду Байкала, находясь за несколько часов езды до берега, дед с внуком попадают в пургу, их машина глохнет. Для того, чтобы не замерзнуть в ней, дед и мальчик решают идти пешком сквозь снежную бурю по ледяному озеру.

