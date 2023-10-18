Режиссер «Духа Байкала» Расходников рассказал о спасении нерпенка в ходе съемок

Он отметил, что группа договорилась с Иркутским реабилитационным центром нерпы о том, что они приедут и заберут его.

«Мы договорились с Иркутским реабилитационным центром нерпы, что они приедут и его заберут. А центр на другом берегу, и приехать они могли только через несколько дней. Так что нам нужно было создать нерпенку условия, чтобы он жил, необходимый температурный баланс», - добавил Расходников.

В свою очередь актер «Духа Байкала» Илья Рязанов рассказал в пресс-центре НСН, что сцену с нерпенком решили добавить в фильм.

«С нерпенком было интересно сниматься. Он очень маленький и беззащитное существо. У него, как и у моего героя, потерялась мама. Чувство горя, обиды, желание прижать и дать понять, что он не один. Думаю, это дух Байкала нам прислал нерпенка… Мы его спасли, и он нам очень помог передать эмоционально потерю родителей. Когда нерпенок слышит голос матери, мой герой понимает, что его мама уже не вернется», - сказал Рязанов.

Семейный приключенческий фильм «Дух Байкала» от режиссера картин «Недетский дом» и «Дорогой папа» Михаила Расходникова выйдет в кинотеатрах 19 октября.

По сюжету фильма отец привозит сына в гости к дедушке на Байкал, надеясь, что это поможет ребенку пережить утрату матери. Отношения у мальчика с отцом натянутые. Дедушка решил помочь ребенку развеяться и принял решение свозить внука на рыбалку на Байкал. Уже на льду Байкала, находясь за несколько часов езды до берега, дед с внуком попадают в пургу, их машина глохнет. Для того, чтобы не замерзнуть в ней, дед и мальчик решают идти пешком сквозь снежную бурю по ледяному озеру.

