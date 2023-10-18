Режиссер «Духа Байкала» Расходников рассказал о спасении нерпенка в ходе съемок
Михаил Расходников в эфире НСН отметил, что группа договорилась с Иркутским реабилитационным центром нерпы о том, что они приедут и заберут его.
Режиссер и продюсер фильма «Дух Байкала» Михаил Расходников в пресс-центре НСН рассказал, что во время съемок художницы по гриму обнаружили посередине озера детеныша нерпы, который мог погибнуть.
«Уже в завершение съемок, утром, в наш единственный выходной, позвонили наши художницы по гриму. Они вместе с опытным человеком, бывшим руководителем нацпарка, обнаружили по пути на Ольхон посередине Байкала детеныша нерпы, которого клевали вороны. У него уже была кровь, он погибал. Единственный вариант был его спасать. Девушки его забрали и повезли. Пока везли, было несколько часов, которые мы обзванивали все учреждения, в том числе в Москве, чтобы найти врачей, козье молоко для нерпенка. Когда его привезли, детеныш был в тяжелом состоянии. Нам удалось его покормить молоком, он стал кушать» - сказал Расходников.
Он отметил, что группа договорилась с Иркутским реабилитационным центром нерпы о том, что они приедут и заберут его.
«Мы договорились с Иркутским реабилитационным центром нерпы, что они приедут и его заберут. А центр на другом берегу, и приехать они могли только через несколько дней. Так что нам нужно было создать нерпенку условия, чтобы он жил, необходимый температурный баланс», - добавил Расходников.
В свою очередь актер «Духа Байкала» Илья Рязанов рассказал в пресс-центре НСН, что сцену с нерпенком решили добавить в фильм.
«С нерпенком было интересно сниматься. Он очень маленький и беззащитное существо. У него, как и у моего героя, потерялась мама. Чувство горя, обиды, желание прижать и дать понять, что он не один. Думаю, это дух Байкала нам прислал нерпенка… Мы его спасли, и он нам очень помог передать эмоционально потерю родителей. Когда нерпенок слышит голос матери, мой герой понимает, что его мама уже не вернется», - сказал Рязанов.
Семейный приключенческий фильм «Дух Байкала» от режиссера картин «Недетский дом» и «Дорогой папа» Михаила Расходникова выйдет в кинотеатрах 19 октября.
По сюжету фильма отец привозит сына в гости к дедушке на Байкал, надеясь, что это поможет ребенку пережить утрату матери. Отношения у мальчика с отцом натянутые. Дедушка решил помочь ребенку развеяться и принял решение свозить внука на рыбалку на Байкал. Уже на льду Байкала, находясь за несколько часов езды до берега, дед с внуком попадают в пургу, их машина глохнет. Для того, чтобы не замерзнуть в ней, дед и мальчик решают идти пешком сквозь снежную бурю по ледяному озеру.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Барнауле двое мужчин побили и искусали водителя скорой
- «Москвич 6» появился в дилерских центрах Москвы
- NYT: США отправили Киеву около 20 ракет ATACMS
- Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний
- Фильм «Сказка» будет доступен в сети в хорошем качестве и озвучен режиссером Сокуровым
- До 90% импортного коньяка в РФ не соответствует ГОСТу
- «Другая команда»: Байден заявил, что по больнице в Газе ударил не Израиль
- Уже девять футбольных сборных отобрались на Евро-2024
- СМИ: Украинский суд вынес пожизненный приговор погибшему год назад Стремоусову
- СМИ: Россиянин выпил пива и впал в кому
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru