«Настоящие чудеса!»: Продюсер «Духа Байкала» о мистике на съемках фильма
Трещины льда, которые есть в определенное время суток, срастались, и Байкал как будто прокладывал дорогу на съемки, отметил в эфире НСН Михаил Расходников.
Режиссер и продюсер «Духа Байкала» Михаил Расходников в пресс-центре НСН рассказал, что если из группы при съемках кто-то пытался бравировать, ему сразу «прилетало». По словам режиссера, как только группа объединилась, стали случаться настоящие чудеса.
«Боженька впереди, а мы за ним… От человека ничего не зависело. Когда мы передвигаемся в экспедиции порой по тонкой кромке льда, огромная команда 50 человек… С одной стороны, казалось, что мы находимся полностью во власти стихии… С другой стороны, находясь там, ты начинаешь контролировать себя внутри. От чистых мотивов, внутреннего настроя каждого все зависит. Когда кто-то пытался бравировать, ему моментально «прилетало», - сказал Расходников.
Он отметил, что трещины льда, которые есть в определенное время суток, срастались, и Байкал как будто прокладывал дорогу на съемки.
«Как только мы объединились, с нами стали случаться настоящие чудеса. Например, даже местные удивлялись: трещины льда, которые есть в определенное время суток, срастались, и Байкал как будто прокладывал нам дорогу на съемки! Мы очень переживали, потому что весь производственный процесс был подстроен под природу, мы даже в художественной части отталкивались от того, что будет на Байкале. Если бы лед начал таять раньше, мы бы не сняли картину и были бы вынуждены ждать еще год. Но – чудо! Лед начал расходиться только 5 апреля – сразу, как мы отсняли последнюю сцену и уехали. Задержись мы на один день и все, не успели бы доснять», - резюмировал Расходников.
Семейный приключенческий фильм «Дух Байкала» от режиссера картин «Недетский дом» и «Дорогой папа» Михаила Расходникова выйдет в кинотеатрах 19 октября.
По сюжету фильма отец привозит сына в гости к дедушке на Байкал, надеясь, что это поможет ребенку пережить утрату матери. Отношения у мальчика с отцом натянутые. Дедушка решил помочь ребенку развеяться и принял решение свозить внука на рыбалку на Байкал. Уже на льду Байкала, находясь за несколько часов езды до берега, дед с внуком попадают в пургу, их машина глохнет. Для того, чтобы не замерзнуть в ней, дед и мальчик решают идти пешком сквозь снежную бурю по ледяному озеру.
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