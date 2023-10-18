«Настоящие чудеса!»: Продюсер «Духа Байкала» о мистике на съемках фильма

Он отметил, что трещины льда, которые есть в определенное время суток, срастались, и Байкал как будто прокладывал дорогу на съемки.

«Как только мы объединились, с нами стали случаться настоящие чудеса. Например, даже местные удивлялись: трещины льда, которые есть в определенное время суток, срастались, и Байкал как будто прокладывал нам дорогу на съемки! Мы очень переживали, потому что весь производственный процесс был подстроен под природу, мы даже в художественной части отталкивались от того, что будет на Байкале. Если бы лед начал таять раньше, мы бы не сняли картину и были бы вынуждены ждать еще год. Но – чудо! Лед начал расходиться только 5 апреля – сразу, как мы отсняли последнюю сцену и уехали. Задержись мы на один день и все, не успели бы доснять», - резюмировал Расходников.

Семейный приключенческий фильм «Дух Байкала» от режиссера картин «Недетский дом» и «Дорогой папа» Михаила Расходникова выйдет в кинотеатрах 19 октября.

По сюжету фильма отец привозит сына в гости к дедушке на Байкал, надеясь, что это поможет ребенку пережить утрату матери. Отношения у мальчика с отцом натянутые. Дедушка решил помочь ребенку развеяться и принял решение свозить внука на рыбалку на Байкал. Уже на льду Байкала, находясь за несколько часов езды до берега, дед с внуком попадают в пургу, их машина глохнет. Для того, чтобы не замерзнуть в ней, дед и мальчик решают идти пешком сквозь снежную бурю по ледяному озеру.

