Фильм «Дух Байкала» выйдет в широкий прокат с 19 октября
Картину покажут более чем в 1,1 тысячи кинотеатров в России, отметила в эфире НСН Дарья Рязанцева.
Фильм «Дух Байкала» выходит в широкий прокат с 19 октября, заявила директор по прокату кинопрокатной компании Russian World Vision Дарья Рязанцева в пресс-центре НСН.
«В случае с «Духом Байкала» у нас была достаточно серьезная задача – поставить фильм максимально широко по стране. Считаю, что эту задачу мы выполнили. С 19 октября фильм выйдет более чем в 1,1 тысячи кинотеатров в стране, в 800 населенных пунктах», - сказала Рязанцева.
Она отметила, что российский зритель поддержал тренд на отечественное кино, в особенности семейное.
«Мы видим изменение трендов. Последние 1,5 года мы живем в новых условиях кинопроката после ухода голливудских студий. Мы видим, как российский зритель поддержал тренд на российское кино, и особенно семейное. Думаю, с «Духом Байкала» у нас все эти элементы сходятся для успешного проката», - указала собеседница НСН.
Кроме того, Рязанцева подчеркнула, что осуществляются зарубежные продажи и фильм покажут и за границей. Информации о подтвержденных сделках у нее пока нет.
По сюжету фильма «Дух Байкала» отец привозит сына в гости к дедушке на Байкал, надеясь, что это поможет ребенку пережить утрату матери. Отношения у мальчика с отцом натянутые. Дедушка решил помочь ребенку развеяться и принял решение свозить внука на рыбалку на Байкал. Уже на льду Байкала, находясь за несколько часов езды до берега, дед с внуком попадают в пургу, их машина глохнет. Для того, чтобы не замерзнуть в ней, дед и мальчик решают идти пешком сквозь снежную бурю по ледяному озеру.
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