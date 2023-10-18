Фильм «Дух Байкала» выйдет в широкий прокат с 19 октября

«Мы видим изменение трендов. Последние 1,5 года мы живем в новых условиях кинопроката после ухода голливудских студий. Мы видим, как российский зритель поддержал тренд на российское кино, и особенно семейное. Думаю, с «Духом Байкала» у нас все эти элементы сходятся для успешного проката», - указала собеседница НСН.

Кроме того, Рязанцева подчеркнула, что осуществляются зарубежные продажи и фильм покажут и за границей. Информации о подтвержденных сделках у нее пока нет.

По сюжету фильма «Дух Байкала» отец привозит сына в гости к дедушке на Байкал, надеясь, что это поможет ребенку пережить утрату матери. Отношения у мальчика с отцом натянутые. Дедушка решил помочь ребенку развеяться и принял решение свозить внука на рыбалку на Байкал. Уже на льду Байкала, находясь за несколько часов езды до берега, дед с внуком попадают в пургу, их машина глохнет. Для того, чтобы не замерзнуть в ней, дед и мальчик решают идти пешком сквозь снежную бурю по ледяному озеру.

