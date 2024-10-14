Презентация дебютного альбома «Иди на свет» группы «Воля и Разум»

15.10.2024 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится презентация дебютного полноформатного альбома «Иди на свет» группы «Воля и Разум».

Полгода назад трое экс-участников российской хэви-металлической группы «МАСТЕР» объединились в новом коллективе, который получил название «ВОЛЯ И РАЗУМ». 11 октября 2024 года вышел их дебютный альбом «Иди на свет». Альбом состоит из 12 треков, он собрал в себе лучшие композиции группы и был записан в стенах легендарной студии Алексея Страйка "Strike Records".

В пресс-центре НСН рокеры представят дебютный альбом и поделятся с журналистами закулисьем подготовки концерта-презентации альбома, который пройдёт 17 октября в московском клубе «BASE».

Участники пресс-конференции:

Андрей Большаков (экс-"Ария", экс-"МАСТЕР") - гитара.

(экс-"Ария", экс-"МАСТЕР") - гитара. Алексей Страйк (экс-"МАСТЕР", "STRIKE") - гитара.

(экс-"МАСТЕР", "STRIKE") - гитара. Михаил Серышев (экс-"МАСТЕР") - вокал.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



