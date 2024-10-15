«В топе те, кто выжил в 80-е»: Группа «Воля и Разум» о новых именах в тяжелой музыке
Новые имена появляются в музыке регулярно, однако ряд коллективов из прошлого также не сдает своих позиций, пояснил НСН Андрей Большаков.
У тяжелой музыки были тяжелые периоды, при этом отдельные коллективы достойно прошли свой путь, сумев выжить в 80-е, заявил в пресс-центре НСН один из музыкантов группы «Воля и Разум», экс-участник коллективов «Ария» и «Мастер» Андрей Большаков.
«Новые имена появляются, но то, что я слышал, мне не очень нравится, хотя есть интересные группы. В основном сейчас в топе те коллективы, которые выжили в 80-х. Всем было тяжело, разные были периоды у тяжелой музыки, но несколько групп достойно прошли этот путь. Называть их не буду, все их знают», - сказал он.
В свою очередь еще один музыкант коллектива, экс-участник групп «Мастер» и STRIKE Алексей Страйк сообщил НСН, что возрождение групп, уже знакомых фанатам, тоже стоит оценивать позитивно.
«Какие-то группы возрождаются, к примеру, недавно пошло дело у "Альфы", "Парк Горького" собрал новый состав. Это неплохо, чем больше музыки, тем лучше. Пусть будет больше хорошей и разной музыки», - заявил он.
Ранее Страйк также рассказал «Радиоточке НСН», что новый альбом группы «Воля и Разум», в который вошло 11 треков основного трек-листа и один бонус-трек, стал результатом коллективного творчества и родился благодаря компромиссу музыкантов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шмыгаль: Уничтожено почти 90% всей тепловой энергетики Украины
- Ученые в РФ будут использовать метод лечения наркоманов для больных раком
- Минобороны: Российская армия нанесла комплексный удар по ВСУ
- Санкт-Петербург заработал на курортном сборе 561 млн рублей
- Путин передал компании АО «Главпродукт» во временное управление Росимущества
- Телезрители оценивают экономику РФ оптимистичнее пользователей YouTube
- Опрос показал, что более половины американцев хотят от Украины переговоров с РФ
- Мигрантам запретили работать в семи отраслях в Омской области
- Президент Никарагуа сравнил Нетаньяху с Гитлером, а Зеленского – с «сыном Гитлера»
- Суд оштрафовал Telegram на 4 миллиона рублей за неудаление запрещенных данных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru