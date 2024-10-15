«В топе те, кто выжил в 80-е»: Группа «Воля и Разум» о новых именах в тяжелой музыке

«Новые имена появляются, но то, что я слышал, мне не очень нравится, хотя есть интересные группы. В основном сейчас в топе те коллективы, которые выжили в 80-х. Всем было тяжело, разные были периоды у тяжелой музыки, но несколько групп достойно прошли этот путь. Называть их не буду, все их знают», - сказал он.

В свою очередь еще один музыкант коллектива, экс-участник групп «Мастер» и STRIKE Алексей Страйк сообщил НСН, что возрождение групп, уже знакомых фанатам, тоже стоит оценивать позитивно.

«Какие-то группы возрождаются, к примеру, недавно пошло дело у "Альфы", "Парк Горького" собрал новый состав. Это неплохо, чем больше музыки, тем лучше. Пусть будет больше хорошей и разной музыки», - заявил он.

Ранее Страйк также рассказал «Радиоточке НСН», что новый альбом группы «Воля и Разум», в который вошло 11 треков основного трек-листа и один бонус-трек, стал результатом коллективного творчества и родился благодаря компромиссу музыкантов.

