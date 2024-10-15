«Много отзывов»: Тираж альбома группы «Воля и Разум» раскупили меньше, чем за час

«Поклонники хорошо воспринимают. Как только появился альбом, у меня телефон начал обрываться. Столько всего начали написывать, приятные слова говорить. За комментариями не слежу, но то, что в личку пишут – очень приятно, много хороших отзывов. Приятно, что, как только мы объявили, что выставили в предпродажу физические носители – меньше чем за час был продан весь тираж», - сообщил он.

Ранее трое бывших участников российской хэви-метал группы «Мастер», объединившиеся в коллектив «Воля и Разум», представили альбом под названием «Иди на свет».

В новый релиз вошли 11 песен основного трек-листа и один бонус-трек «Мастерская снов». Музыканты также намерены в скором времени представить клип на песню «Грешник или святой», напоминает «Радиоточка НСН».

