«Много отзывов»: Тираж альбома группы «Воля и Разум» раскупили меньше, чем за час
Фанаты позитивно приняли новый релиз коллектива «Воля и Разум», заявил в пресс-центре НСН музыкант группы Алексей Страйк.
Поклонники хорошо приняли новый альбом группы «Воля и Разум», раскупив его в первый час предпродажи, рассказал заявил в пресс-центре НСН один из музыкантов коллектива, экс-участник коллективов «Мастер» и STRIKE Алексей Страйк.
«Поклонники хорошо воспринимают. Как только появился альбом, у меня телефон начал обрываться. Столько всего начали написывать, приятные слова говорить. За комментариями не слежу, но то, что в личку пишут – очень приятно, много хороших отзывов. Приятно, что, как только мы объявили, что выставили в предпродажу физические носители – меньше чем за час был продан весь тираж», - сообщил он.
Ранее трое бывших участников российской хэви-метал группы «Мастер», объединившиеся в коллектив «Воля и Разум», представили альбом под названием «Иди на свет».
В новый релиз вошли 11 песен основного трек-листа и один бонус-трек «Мастерская снов». Музыканты также намерены в скором времени представить клип на песню «Грешник или святой», напоминает «Радиоточка НСН».
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