«Спорили за каждую ноту»: Группа «Воля и Разум» о создании нового альбома

«Мы требовательно подходили к песням, выбору партий, все тщательно выверяли. С ритм-секцией плотно работали. За каждую ноту, каждую сбивку мы спорили и воевали, как надо. Это нормальный творческий процесс. Все, что вы услышите, - огромный симбиоз того, что мы сотворили нашим кулаком, пятью музыкантами группы. Мы находили компромиссы, которые устраивают каждого из нас, поэтому все получилось», - сообщил он.

Ранее Страйк также сообщил «Радиоточке НСН», что когда новый альбом группы появился в предпродаже, фанаты раскупили физические носители релиза менее, чем за час.

В альбом вошли 11 песен основного трек-листа и один бонус-трек «Мастерская снов».

