«Спорили за каждую ноту»: Группа «Воля и Разум» о создании нового альбома
Каждый из участников группы «Воля и Разум» принял активное участие в записи треков для нового альбома, сообщил НСН музыкант Алексей Страйк.
Новый альбом группы «Воля и Разум» стал результатом коллективного творчества и родился благодаря компромиссу музыкантов, рассказал в пресс-центре НСН один из участников коллектива, экс-участник групп «Мастер» и STRIKE Алексей Страйк.
«Мы требовательно подходили к песням, выбору партий, все тщательно выверяли. С ритм-секцией плотно работали. За каждую ноту, каждую сбивку мы спорили и воевали, как надо. Это нормальный творческий процесс. Все, что вы услышите, - огромный симбиоз того, что мы сотворили нашим кулаком, пятью музыкантами группы. Мы находили компромиссы, которые устраивают каждого из нас, поэтому все получилось», - сообщил он.
Ранее Страйк также сообщил «Радиоточке НСН», что когда новый альбом группы появился в предпродаже, фанаты раскупили физические носители релиза менее, чем за час.
В альбом вошли 11 песен основного трек-листа и один бонус-трек «Мастерская снов».
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