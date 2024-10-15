«Все нормально»: Серышев о совмещении работы в группе «Воля и Разум» с театром

«Конечно, есть проблемы, в том плане, что нужно перестраиваться. Но пока я справляюсь, работаю в театре и группе. У меня все нормально», - подтвердил он.

Ранее группа «Воля и Разум» представила альбом под названием «Иди на свет». В релиз вошли 11 песен основного трек-листа и один бонус-трек «Мастерская снов».

Как сообщил «Радиоточке НСН» один из музыкантов коллектива Алексей Страйк, группа уже подготовила новую концертную программу, которую намерены представить в октябре в Москве и Санкт-Петербурге, а затем также выступить и в других городах России.

