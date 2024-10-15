«Потрясающее шоу»: Группа «Воля и Разум» рассказала о новой концертной программе
Уже 17 октября группа «Воля и Разум» представит новую программу в Москве, затем концерты пройдут и в других городах страны, сказал НСН Алексей Страйк.
Концертная программа группы «Воля и Разум», которую музыканты намерены представить уже в октябре, будет включать также и песни из нового релиза, заявил в пресс-центре НСН один из музыкантов коллектива, экс-участник групп «Мастер» и STRIKE Алексей Страйк.
«У нас поменялась программа, мы исполняем довольно приличное количество новых песен, что здорово. Они классно вписались в новый концерт. Мы готовим шикарное оформлением – и световое, и визуальное. Будет много разных эффектов, всех ждем, шоу планируется потрясающее. Главное – мы планируем на этих двух концертах снимать в Москве и Питере полноценное DVD и записывать полноценный альбом, который выйдет как на CD-носителях, так и на DVD», - рассказал он.
Как добавил музыкант, группа намерена выступить в ряде городов России.
«Москва – 17 октября, Питер – 24 октября. Затем поедем в Сибирь, Нижний Новгород, по Золотому кольцу планируется около 10 концертов. Выступления забиваются, у нас будет большой классный тур», - сообщил он.
Ранее Страйк также сказал «Радиоточке НСН», что новый альбом группы «Воля и Разум», в который вошло 11 треков основного трек-листа и один бонус-трек, стал результатом коллективного творчества и родился благодаря компромиссу музыкантов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шевчук рассказал о новом альбоме группы «ДДТ»
- Минобороны Польши: Варшава недовольна роскошным уровнем жизни беженцев из Украины
- Дима Билан заявил, что отказался от совместного трека с молодой Леди Гагой
- ФАС: Наценка на хлеб в торговых сетях является аномально высокой
- Госдума распространила «дачную амнистию» на ряд построек
- Шмыгаль: Уничтожено почти 90% всей тепловой энергетики Украины
- Ученые в РФ будут использовать метод лечения наркоманов для больных раком
- Минобороны: Российская армия нанесла комплексный удар по ВСУ
- Санкт-Петербург заработал на курортном сборе 561 млн рублей
- Путин передал компании АО «Главпродукт» во временное управление Росимущества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru