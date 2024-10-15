«Потрясающее шоу»: Группа «Воля и Разум» рассказала о новой концертной программе

Уже 17 октября группа «Воля и Разум» представит новую программу в Москве, затем концерты пройдут и в других городах страны, сказал НСН Алексей Страйк.

Концертная программа группы «Воля и Разум», которую музыканты намерены представить уже в октябре, будет включать также и песни из нового релиза, заявил в пресс-центре НСН один из музыкантов коллектива, экс-участник групп «Мастер» и STRIKE Алексей Страйк.

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«У нас поменялась программа, мы исполняем довольно приличное количество новых песен, что здорово. Они классно вписались в новый концерт. Мы готовим шикарное оформлением – и световое, и визуальное. Будет много разных эффектов, всех ждем, шоу планируется потрясающее. Главное – мы планируем на этих двух концертах снимать в Москве и Питере полноценное DVD и записывать полноценный альбом, который выйдет как на CD-носителях, так и на DVD», - рассказал он.

Как добавил музыкант, группа намерена выступить в ряде городов России.

«Москва – 17 октября, Питер – 24 октября. Затем поедем в Сибирь, Нижний Новгород, по Золотому кольцу планируется около 10 концертов. Выступления забиваются, у нас будет большой классный тур», - сообщил он.

Ранее Страйк также сказал «Радиоточке НСН», что новый альбом группы «Воля и Разум», в который вошло 11 треков основного трек-листа и один бонус-трек, стал результатом коллективного творчества и родился благодаря компромиссу музыкантов.

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ФОТО: Евгений Стукалин / ТАСС
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