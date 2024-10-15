«Потрясающее шоу»: Группа «Воля и Разум» рассказала о новой концертной программе

«У нас поменялась программа, мы исполняем довольно приличное количество новых песен, что здорово. Они классно вписались в новый концерт. Мы готовим шикарное оформлением – и световое, и визуальное. Будет много разных эффектов, всех ждем, шоу планируется потрясающее. Главное – мы планируем на этих двух концертах снимать в Москве и Питере полноценное DVD и записывать полноценный альбом, который выйдет как на CD-носителях, так и на DVD», - рассказал он.

Как добавил музыкант, группа намерена выступить в ряде городов России.

«Москва – 17 октября, Питер – 24 октября. Затем поедем в Сибирь, Нижний Новгород, по Золотому кольцу планируется около 10 концертов. Выступления забиваются, у нас будет большой классный тур», - сообщил он.

Ранее Страйк также сказал «Радиоточке НСН», что новый альбом группы «Воля и Разум», в который вошло 11 треков основного трек-листа и один бонус-трек, стал результатом коллективного творчества и родился благодаря компромиссу музыкантов.

