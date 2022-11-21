Премьера подводного фильма-балета Яны Недзвецкой «Спящая Красавица»

23.10.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, посвященная премьере подводного фильма-балета Яны Недзвецкой «Спящая Красавица».

Самый эпатажный российский дизайнер, режиссер уникальных проектов под водой, Яна Недзвецкая сняла фильм по мотивам знаменитого балета «Спящая Красавица» П. И. Чайковского, премьера которого состоится 23 ноября в Москве.

Проект уникален, он не имеет даже приблизительных аналогов в мире. В нем органично соединились в одно целое: кино, балет, актерская игра, дизайн, хоровое пение, имитирующее музыкальные инструменты, спорт, фридайвинг и мультимедийные решения. В результате получился любопытный и эффектный симбиоз искусства и физических возможностей человека под водой на глубине четырех метров. Причем танцевали не только взрослые, но и юные балерины - десятилетние ученицы балетных училищ. Самой младшей участнице съемки под водой было всего 9 месяцев.

Проект не коммерческий, фильм будет представлен на самых значимых фестивалях мира и будет способствовать популяризации современного творчества талантливой, изобретательной российской молодежи, повышению имиджа нашей страны.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как появилась идея подводного фильма?

Из каких материалов сделаны декорации и костюмы?

Сколько длилась подготовка к съемкам фильма?

Каким образом проходил кастинг?

На каких фестивалях будет представлен этот проект?

На сколько сложно российскому кино сегодня на мировой арене?

Есть ли подобные проекты в мировой киноиндустрии?

Участники пресс-конференции:

режиссер, сценарист, продюсер Яна Недзвецкая

оператор- постановщик Григорий Яблочников

исполняет главную роль принцессы Софья Фадеева

артистка балета, актриса , педагог (исполняет роль королевы) Анастасия Медведева

артистка балета, педагог - хореограф (исполняет роль гостьи) Екатерина Черных



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

