«600 тысяч долларов»: Оператор назвал стоимость подводных съемок

Оператор-постановщик подводного фильма «Спящая красавица» Григорий Яблочников в пресс-центре НСН рассказал о стоимости подводных съемок.

«Если брать цены по европейским меркам, то там подводные съемки считаются самыми дорогими. Раньше приводились сметы на съемки западных клипов: например, режиссер – 20 тысяч долларов, макияж – 15 тысяч долларов и так далее. Подводная съемка при этом – 600 тысяч долларов. Понятно, что съемки дорогие, но мы старались работать максимально компактно, брать только необходимых людей», - отметил он.

Ранее режиссер, сценарист, продюсер подводного фильма «Спящая красавица» Яна Недзвецкая в пресс-центре НСН рассказала, как проходила подготовка к съемкам проекта и кастинг.

