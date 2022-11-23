«600 тысяч долларов»: Оператор назвал стоимость подводных съемок
Оператор-постановщик подводного фильма «Спящая красавица» Григорий Яблочников признался, что в проекте они старались работать компактно, брали только необходимых людей.
Оператор-постановщик подводного фильма «Спящая красавица» Григорий Яблочников в пресс-центре НСН рассказал о стоимости подводных съемок.
«Если брать цены по европейским меркам, то там подводные съемки считаются самыми дорогими. Раньше приводились сметы на съемки западных клипов: например, режиссер – 20 тысяч долларов, макияж – 15 тысяч долларов и так далее. Подводная съемка при этом – 600 тысяч долларов. Понятно, что съемки дорогие, но мы старались работать максимально компактно, брать только необходимых людей», - отметил он.
Ранее режиссер, сценарист, продюсер подводного фильма «Спящая красавица» Яна Недзвецкая в пресс-центре НСН рассказала, как проходила подготовка к съемкам проекта и кастинг.
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