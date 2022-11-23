«Дикий страх!»: Недзвецкая рассказала о съемках подводного фильма «Спящая красавица»

Режиссер, сценарист, продюсер подводного фильма «Спящая красавица» Яна Недзвецкая в пресс-центре НСН рассказала, как проходила подготовка к съемкам проекта и кастинг.

«Очень много людей было потеряно в процессе съемок, дикие условия, многие отказались. Огромное количество было тех, кто начинал проект, но они не смогли, нахлебались воды, боялись. Кастинг проходил в бассейне, спускались под воду на глубину четыре метра, уже не все могли спуститься. Люди паниковали и уходили сразу, а некоторые уходили через полгода, был дикий страх. Для меня это очень тяжелый проект. Подготовка два года длилась, если учитывать все пробы, костюмы – года три, а съемки у нас заняли 12 дней», - рассказала Недзвецкая.

Она также отметила, что это не первый ее подводный проект, а уже третий за восемь лет.

Самый эпатажный российский дизайнер, режиссер уникальных проектов под водой Яна Недзвецкая сняла фильм по мотивам знаменитого балета «Спящая Красавица» П. И. Чайковского, премьера которого состоится 23 ноября в Москве.

Проект уникален, он не имеет даже приблизительных аналогов в мире. В нем органично соединились в одно целое: кино, балет, актерская игра, дизайн, хоровое пение, имитирующее музыкальные инструменты, спорт, фридайвинг и мультимедийные решения.

