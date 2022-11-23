Оператор подводного фильма «Спящая красавица» раскрыл детали съемок
Григорий Яблочников отметил, что в съемках участвовали артисты балета, а не фридайверы или синхронистки.
Никто не верил, что артисты балеты смогут принять участие в съемках подводного фильма, заявил оператор-постановщик подводного фильма «Спящая красавица» Григорий Яблочников в пресс-центре НСН.
«Таких фильмов можно пересчитать по пальцам одной руки. Их практически нет, жанр редкий. Здесь работали артисты балета, а это вообще редкая вещь. Многие не верили, что артисты балета будут сниматься под водой, говорили, возьмите фридайверов или синхронисток, но это было совсем не то. У нас было две камеры. 12 смен под водой – это на самом деле очень много, у нас обычно максимум четыре смены на подводные съемки», - рассказал он.
Режиссер, сценарист, продюсер подводного фильма «Спящая красавица» Яна Недзвецкая в пресс-центре НСН ранее рассказала, как проходила подготовка к съемкам проекта и кастинг.
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