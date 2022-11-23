Артистка балета поделилась опытом участия в подводном фильме
Екатерина Черных исполнила роль гостьи в подводном фильме «Спящая красавица. По ее словам, танцы под водой требуют гораздо больших усилий.
Под водой все происходит в два раза медленнее, танцевать было очень сложно, заявила артистка балета, педагог - хореограф (исполняет роль гостьи в подводном фильме «Спящая красавица») Екатерина Черных в пресс-центре НСН.
«Ты стоишь на суше, пробуешь какие-то комбинации, понимаешь, что сейчас спустишься под воды и это сделаешь. В голове примерно 10 связок движений. Ты спускаешься под воду и понимаешь, что можешь сделать только две. Под водой все это в два раза медленнее, тебя начинает шатать, штормить. И хотя нас с детства учат держать и контролировать своё тело… там было настолько сложно, что после двух движений было ощущение, будто ты станцевала весь спектакль. А нужно, чтобы это было красиво, эстетично, и нужно оставаться на дне – стоять, а не висеть, что сложно с моим маленьким весом. Это забирало очень много сил», - рассказала она.
Ранее артистка балета, актриса, педагог (исполняет роль королевы в подводном фильме «Спящая красавица») Анастасия Медведева в пресс-центре НСН поделилась своими ощущениями, которые испытала во время съемок на глубине.
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