Артистка балета поделилась опытом участия в подводном фильме

Под водой все происходит в два раза медленнее, танцевать было очень сложно, заявила артистка балета, педагог - хореограф (исполняет роль гостьи в подводном фильме «Спящая красавица») Екатерина Черных в пресс-центре НСН.

«Ты стоишь на суше, пробуешь какие-то комбинации, понимаешь, что сейчас спустишься под воды и это сделаешь. В голове примерно 10 связок движений. Ты спускаешься под воду и понимаешь, что можешь сделать только две. Под водой все это в два раза медленнее, тебя начинает шатать, штормить. И хотя нас с детства учат держать и контролировать своё тело… там было настолько сложно, что после двух движений было ощущение, будто ты станцевала весь спектакль. А нужно, чтобы это было красиво, эстетично, и нужно оставаться на дне – стоять, а не висеть, что сложно с моим маленьким весом. Это забирало очень много сил», - рассказала она.

Ранее артистка балета, актриса, педагог (исполняет роль королевы в подводном фильме «Спящая красавица») Анастасия Медведева в пресс-центре НСН поделилась своими ощущениями, которые испытала во время съемок на глубине.

