Актриса подводного фильма рассказала о сложностях съемок на глубине

Артистка балета, актриса, педагог (исполняет роль королевы в подводном фильме «Спящая красавица») Анастасия Медведева в пресс-центре НСН поделилась своими ощущениями, которые испытала во время съемок на глубине.

«Я вошла в проект практически без кастинга. Поэтому все сложности свалились на меня уже в бассейне, когда я узнала, что у меня полноценная роль со всеми сменами… Но мной двигало желание подводного опыта. Я много лет наблюдала за фридайверами, для меня это были какие-то космические люди… Я думала: неужели я когда-нибудь тоже попробую. Плаваю я хорошо, но когда ныряю – всегда всплываю, как поплавок: опыта во фридайвинге у меня не было», - призналась она.

Медведева также отметила, что этот непростой опыт полностью перевернул ее жизнь.