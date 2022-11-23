«Страха не было»: Исполнительница главной роли фильма «Спящая красавица» о съемках

Исполнительница главной роли принцессы Софья Фадеева рассказала, что долго «сидела» под водой, так как была задействована во всех сценах. 

Исполнительница главной роли принцессы в подводном фильме «Спящая красавица» Софья Фадеева в пресс-центре НСН рассказала, как попала в проект и с какими сложностями столкнулась. Она призналась, что раньше занималась синхронным плаванием.

«Я увидела, что есть кастинг, ищут главную героиню – балерину. А я и балерина, и раньше занималась синхронным плаванием: в воде я чувствую себя, как на суше. Страха у меня не было, я в этой стихии жила. Мне было легко, думала: наконец-то смогу реализовать свои способности. И я вообще даже не мечтала, что нам на съемках будут давать воздух – думала, что будем периодически всплывать», - отметила она.

Актриса рассказала, что была задействована во всех сценах и долго «сидела» под водой.

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«Я сидела под водой, ждала, пока другие актёры что-то снимут… Это могло продолжаться пару часов. Глаза болели от хлорки, наваливалась усталость, потом появилось постоянное чувство, что не хватает кислорода. И в конечном счете я даже не заметила, как заболела – как потом оказалось, коронавирусом. Под конец съемок мне дали один выходной, и это очень помогло – иначе я бы не справилась», - добавила она.

Ранее артистка балета, актриса, педагог (исполняет роль королевы в подводном фильме «Спящая красавица») Анастасия Медведева в пресс-центре НСН поделилась своими ощущениями, которые испытала во время съемок на глубине.

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ФОТО: НСН
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