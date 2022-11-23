«Грязь и алкоголики»: Недзвецкая возмутилась «звягинщиной» в российском кино
Российский дизайнер, режиссер уникальных проектов под водой объяснила, почему снимает красивое кино про Россию.
Режиссер, сценарист, продюсер подводного фильма «Спящая красавица» Яна Недзвецкая в пресс-центре НСН объяснила, почему снимает красивые фильмы с участием, например, артистов балета.
«Некоторые режиссеры всю жизнь снимают алкоголиков, грязь, как я говорю, «звягинщина». Мне очень обидно, потому что российские режиссеры привозят на фестиваль грязь, истории про то, что Россия ужасная страна. Это, конечно, чудовищно, что снимают такие фильмы. Я считаю, что сейчас как раз новое время, когда надо головой своей думать. Голливуд приукрашивает свою жизнь, и люди к этому тянутся. А если про россиян постоянно показывать, что все алкаши, уроды и пьяницы, так и будет. Мне хочется фильмами показать, что у нас красиво и лучше», - отметила она.
23 ноября Яна Недзвецкая представила в пресс-центре НСН фильм по мотивам знаменитого балета «Спящая Красавица» П. И. Чайковского, премьера которого состоится 23 ноября в Москве. Съёмки проводились под водой: подготовка заняла больше двух лет, съёмочный процесс - непривычно долгие для съёмок под водой 12 смен.
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