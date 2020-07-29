4.08.2020 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Премьера августа: готовы ли россияне идти в кино и театры?»

Большинство кинотеатров и театров России откроют свои двери зрителям с 1 августа. При этом заведениям предписано соблюдать рекомендации Роспотребнадзора: заполняемость зала в первое время после открытия должна составлять не более 50%, в помещениях необходимо производить ежедневную влажную уборку, дезинфекцию поверхностей, проветривание, установить специальную разметку для соблюдения социальной дистанции. Эксперты отмечают, что цены на билеты не изменятся, а, возможно, и снизятся в связи с популярностью онлайн-сервисов.

Как прошли в Москве первые киносеансы и спектакли?

Насколько убыточным оказалось время карантина для театров и кинотеатров?

Как заведения будут восстанавливаться после карантина?

Какие премьеры ожидаются в кино и театрах?

Изменились ли цены на билеты?

Смогут ли онлайн-сервисы заменить офлайн-кинотеатры?

Участники пресс-конференции:

Гендиректор Объединенной сети кинотеатров "Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино" Алексей Васясин

Кинокритик Давид Шнейдеров

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. (аккредитация не ведется) Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 4.08.2020 в 13:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)









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