Российские фильмы провалились в первый уик-энд после открытия кинотеатров

Российское кино после открытия кинотеатров 1 августа «оглушительно» провалилось. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Премьера августа: готовы ли россияне идти в кино и театры?» заявил кинокритик Давид Шнейдеров.

«У меня есть данные по сборам этого уик-энда. Российское кино показало свою полную несостоятельность. Возглавил бокс-офис австралийский «Побег из Претории». На онлайн-показах он собрал 19 млн рублей, на широкий премьере 6,5 млн. А российский «Неистовый» - было 4 зрителя. «Фея» Анны Меликян - от 1 до 3 человека. Он провалился еще на предварительных показах. Некоторые кинотеатры отказались его брать. Это оглушительный провал», - подчеркнул Шнейдеров.

Ранее гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин рассказал, что после открытия кинотеатров 1 августа, в кино прошло лишь 20% зрителей.

