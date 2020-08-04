Российские фильмы провалились в первый уик-энд после открытия кинотеатров
Кинокритик Давид Шнейдеров рассказал на пресс-конференции в НСН о сборах в первый уик-энд после открытия кинотеатров.
Российское кино после открытия кинотеатров 1 августа «оглушительно» провалилось. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Премьера августа: готовы ли россияне идти в кино и театры?» заявил кинокритик Давид Шнейдеров.
«У меня есть данные по сборам этого уик-энда. Российское кино показало свою полную несостоятельность. Возглавил бокс-офис австралийский «Побег из Претории». На онлайн-показах он собрал 19 млн рублей, на широкий премьере 6,5 млн. А российский «Неистовый» - было 4 зрителя. «Фея» Анны Меликян - от 1 до 3 человека. Он провалился еще на предварительных показах. Некоторые кинотеатры отказались его брать. Это оглушительный провал», - подчеркнул Шнейдеров.
Ранее гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин рассказал, что после открытия кинотеатров 1 августа, в кино прошло лишь 20% зрителей.
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