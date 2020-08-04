Кинокритик: российское кино надеется на «Вратаря галактики» и «Цоя»

Несмотря на то, что у российских фильмов в ближайшее время не будет серьезных зарубежных конкурентов, рассчитывать на успех в прокате им будет сложно. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Премьера августа: готовы ли россияне идти в кино и театры?» заявил кинокритик Давид Шнейдеров.

«Все мейджоры, большие голливудские студии стоят. Выбирать не из чего. Российское кино обречено. Ждем многострадального «Вратаря галактики», которого снимали уже семь лет. Ждем «Цой», но скорее тут будет некоммерческий успех. Авторское кино не окупается. В России сложилась ситуация, когда продюсеры зарабатывают не на прокате, а на производстве. Все, фильм снял, зарплаты получили, прокат уже никого не интересует», - заметил кинокритик.

Ранее Шнейдеров рассказал НСН, что на открытии кинотеатров 1 августа российское кино после «оглушительно» провалилось.

