В российские кинотеатры не пустят без маски

В кинотеатре зрителям нужно носить медицинскую маску. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Премьера августа: готовы ли россияне идти в кино и театры?» сообщил гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин.

«Мы убедительно просим носить маску, по крайней мере, в фойе. Если у вас нет маски, можно купить у нас. Мы закупили маски и продаем реально по себестоимости, за 10 рублей. За 10 рублей купили, за 10 рублей продаем. Это не наш корневой бизнес, не считаем возможным на этом наживаться», - сказал Васянин.

Большинство кинотеатров и театров России заработало с 1 августа. При этом заведениям предписано соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

