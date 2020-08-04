В российские кинотеатры не пустят без маски
Гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин рассказал, как посещать кинотеатры в России во время пандемии.
В кинотеатре зрителям нужно носить медицинскую маску. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Премьера августа: готовы ли россияне идти в кино и театры?» сообщил гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин.
«Мы убедительно просим носить маску, по крайней мере, в фойе. Если у вас нет маски, можно купить у нас. Мы закупили маски и продаем реально по себестоимости, за 10 рублей. За 10 рублей купили, за 10 рублей продаем. Это не наш корневой бизнес, не считаем возможным на этом наживаться», - сказал Васянин.
Большинство кинотеатров и театров России заработало с 1 августа. При этом заведениям предписано соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.
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