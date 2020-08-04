Приличные девушки идут в кинотеатр, а не домой к парням смотреть кино
Так считает гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин.
Приличные девушки ходят в кинотеатр, а не домой к молодому человеку смотреть кино онлайн. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Премьера августа: готовы ли россияне идти в кино и театры?» сообщил гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин.
«Если ты приглашаешь девушку к себе домой на просмотр онлайн кино – то здесь речь не про кино. Приличные девушки ходят в кино, а не на онлайн просмотры», - сказал он.
Кинокритик Давид Шнейдеров в ходе пресс-конференции высказал мнение, что интернет не убьет рынок кинотеатров, как кинотеатры не убили театры, а телевидение – их обоих. «Кино нужно смотреть в кино», - сказал Шнайдеров.
Он также развил тему, поднятую Васясиным и напомнил, что в Америке как-то подсчитали, что примерно 60% американских девушек потеряли невинность на заднем сиденье автокинотеатра. «Чисто американское развлечение», - добавил он.
Ранее в ходе пресс-конференции Васясин рассказал, что российские кинотеатры за время пандемии потеряли уже больше половины годового дохода - порядка 30 млрд рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
861 тыс.+5 159 / сут.
Умерли
14 351+144 / сут.
Выздоровели
661 тыс.+7 878 / сут.
- Приличные девушки идут в кинотеатр, а не домой к парням смотреть кино
- Лукашенко сравнил оппозицию с «тремя несчастными девчонками»
- Число перенёсших COVID в Италии оказалось в 6 раз больше, чем считалось
- Костырко: Информацию о продаже базы данных онлайн-голосования - фейк
- Лукашенко рассказал о команде «ждать» заброшенным россиянам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru