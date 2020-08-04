Приличные девушки идут в кинотеатр, а не домой к парням смотреть кино

Приличные девушки ходят в кинотеатр, а не домой к молодому человеку смотреть кино онлайн. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Премьера августа: готовы ли россияне идти в кино и театры?» сообщил гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин.

«Если ты приглашаешь девушку к себе домой на просмотр онлайн кино – то здесь речь не про кино. Приличные девушки ходят в кино, а не на онлайн просмотры», - сказал он.

Кинокритик Давид Шнейдеров в ходе пресс-конференции высказал мнение, что интернет не убьет рынок кинотеатров, как кинотеатры не убили театры, а телевидение – их обоих. «Кино нужно смотреть в кино», - сказал Шнайдеров.

Он также развил тему, поднятую Васясиным и напомнил, что в Америке как-то подсчитали, что примерно 60% американских девушек потеряли невинность на заднем сиденье автокинотеатра. «Чисто американское развлечение», - добавил он.

Ранее в ходе пресс-конференции Васясин рассказал, что российские кинотеатры за время пандемии потеряли уже больше половины годового дохода - порядка 30 млрд рублей.

