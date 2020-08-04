После открытия кинотеатров в России вернулось только 20% зрителей

В первые выходные после открытия кинотеатров и театров 1 августа, в кино прошло лишь 20% зрителей по сравнению с прошлым годом. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Премьера августа: готовы ли россияне идти в кино и театры?» рассказал гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин.

«К сожалению, аншлагов не было. Тут, наверное, несколько причин. Низкая осведомленность людей о том, что кинотеатры открылись. Не самый сильный репертуар. И ограничения, связанные с коронавирусом. Жесткий масочный режим. пришло 20% от того, что было в прошлом году», - признал Васясин.

Напомним, Большинство кинотеатров и театров России заработали с 1 августа. При этом заведениям предписано соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. Эксперты отмечают, что цены на билеты не изменятся, а, возможно, и снизятся в связи с популярностью онлайн-сервисов.

