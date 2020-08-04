Кинотеатры в России во время пандемии потеряли 30 млрд рублей

Гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин рассказал об убытках кинотеатров в России за время простоя из-за пандемии коронавируса.

Российские кинотеатры за время пандемии потеряли уже больше половины годового дохода. Об этом на пресс-конференции НСН на тему: «Премьера августа: готовы ли россияне идти в кино и театры?» сообщил гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин.

«30 млрд рублей кинотеатры уже недосчитались. 20 млрд – недополученный бокс-офис и 10 млрд – это потери на напитках, попкорне, субаренде. В прошлом году доходы кинотеатров составили более 50 млрд рублей», - пояснил эксперт.

В отрасли ожидают, что почти треть кинотеатров закроется по итогам года.

«30% уйдет вообще с рынка», - добавил Васянин.

Ранее он рассказал НСН, что в кинотеатре зрителям нужно носить медицинскую маску.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:Пресс-конференция НСНДоходыКинотеатры
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