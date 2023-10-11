12.10.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Появление новых брендов и пустующие ТЦ. Как сегодня живет бизнес?»
В Россию пришло рекордное за четыре года число новых иностранных брендов. С начала 2023 года в России появились 16 новых иностранных брендов потребительских товаров — это максимум с 2019 года. Для сравнения, в 2019 году в России появились 26 новых зарубежных розничных игроков, после чего число новых иностранных компаний ежегодно снижалось. Так, в 2020 году их было 13, в 2021-м — 15, а в 2022-м — всего 11. Однако количество посетителей в торговых центрах до сих пор не вернулось к показателям допандемийного 2019 года, сообщают участники рынка.
В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:
- Какие бренды возвращаются в Россию?
- Как новые бренды повлияют на покупательскую способность?
- Станут ли новые бренды популярными в России?
- Какая сегодня посещаемость торговых центров?
- Сколько в среднем покупатели оставляют денег за один поход в торговый центр?
- Как сегодня торговые центры привлекают новых покупателей?
- Сколько новых площадей появится в ТЦ?
- На сколько сегодня заполнены торговые центры?
- Какой % покупателей перешли на маркетплейсы?
- Что чаще всего заказывают покупатели на маркетплейсах?
Участники пресс-конференции:
- Павел Люлин, вице-президент Союза торговых центров
- Наталия Кермедчиева, руководитель Направления новых брендов в СТЦ, совладелец CRE+retail group
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC