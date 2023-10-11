12.10.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Появление новых брендов и пустующие ТЦ. Как сегодня живет бизнес?»

В Россию пришло рекордное за четыре года число новых иностранных брендов. С начала 2023 года в России появились 16 новых иностранных брендов потребительских товаров — это максимум с 2019 года. Для сравнения, в 2019 году в России появились 26 новых зарубежных розничных игроков, после чего число новых иностранных компаний ежегодно снижалось. Так, в 2020 году их было 13, в 2021-м — 15, а в 2022-м — всего 11. Однако количество посетителей в торговых центрах до сих пор не вернулось к показателям допандемийного 2019 года, сообщают участники рынка.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какие бренды возвращаются в Россию?

Как новые бренды повлияют на покупательскую способность?

Станут ли новые бренды популярными в России?

Какая сегодня посещаемость торговых центров?

Сколько в среднем покупатели оставляют денег за один поход в торговый центр?

Как сегодня торговые центры привлекают новых покупателей?

Сколько новых площадей появится в ТЦ?

На сколько сегодня заполнены торговые центры?

Какой % покупателей перешли на маркетплейсы?

Что чаще всего заказывают покупатели на маркетплейсах?

Участники пресс-конференции:

Павел Люлин , вице-президент Союза торговых центров

, вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева, руководитель Направления новых брендов в СТЦ, совладелец CRE+retail group

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос, спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC

