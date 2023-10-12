«В Москве производства нет»: Как Турция помогает российским брендам одежды
Руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева отметила, что Турция сегодня отшивает одежду для крупных мировых брендов.
Российские бренды одежды сегодня активно сотрудничают с Турцией, чтобы быстро нарастить производство, заявила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева в пресс-центре НСН.
«Турция – это фабрика, это производства. Мы сотрудничаем с брендами, которые отшивают вещи для многих больших известных компаний, а наличие собственного бренда – это такой побочный бизнес для них. Это как раз возможность для российских брендов быстро наладить производство. В Москве производства практически нет, произошел отток в страны СНГ и Китай. Если нужно быстро, то ты хочешь прийти на все готовое. То есть, это не останавливает процесс прихода наших российских брендов, а помогает им», - объяснила она.
Ранее она рассказала, что процесс прихода иностранных брендов на российский рынок занимает от двух до пяти лет.
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