«Оптимистичный тренд»: Посещаемость торговых центров в Москве выросла на 11%
Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что в целом по России посещаемость выросла на 3% по сравнению с прошлым годом.
Посещаемость торговых центров в Москве выросла на 11% по сравнению с прошлым годом, заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в пресс-центре НСН.
«Посещаемость торговых центров в Москве выросла на 11% по сравнению с прошлым годом. По России – плюс 3%, этот оптимистичный тренд идет уже третью неделю. Но с другой стороны, если смотреть на 2019 год, то в Москве 35% людей не дошли в торговые центры, и порядка 20% - в регионах. Как торговый центр должен трансформироваться, чтобы люди туда приходили? Один из ответов – это развлечения, общепит, место встречи. То есть, люди хотят проводить время вместе. Им нужно предложить это», - отметил он.
Дефицита иностранных брендов на маркетплейсах сегодня нет, заявила председатель экспертного совета Центра электронной торговли Юлианна Гордон в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ивлеева объявила о выходе её первой песни
- СМИ: Латвия закроет два пункта пропуска на границе с Россией 16 октября
- Глава МИД Венгрии выступил за расширение Евросоюза
- Экс-участника «Дома-2» отправили под домашний арест по подозрению в разбое
- Генпрокурор РФ поручил проверить законность комиссий Wildberries
- CNN: США объявят о новых мерах против России за обход потолка цен на нефть
- Число пострадавших после нападения ХАМАС израильтян возросло до 3 297
- В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Петербурге на ноябрьские праздники
- Сериал «Суперпозиция» с сыном Табакова победил на фестивале в США
- В ЛДПР предложили новое определение для релокантов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru