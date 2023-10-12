«Оптимистичный тренд»: Посещаемость торговых центров в Москве выросла на 11%

Посещаемость торговых центров в Москве выросла на 11% по сравнению с прошлым годом, заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в пресс-центре НСН.

«Посещаемость торговых центров в Москве выросла на 11% по сравнению с прошлым годом. По России – плюс 3%, этот оптимистичный тренд идет уже третью неделю. Но с другой стороны, если смотреть на 2019 год, то в Москве 35% людей не дошли в торговые центры, и порядка 20% - в регионах. Как торговый центр должен трансформироваться, чтобы люди туда приходили? Один из ответов – это развлечения, общепит, место встречи. То есть, люди хотят проводить время вместе. Им нужно предложить это», - отметил он.

Дефицита иностранных брендов на маркетплейсах сегодня нет, заявила председатель экспертного совета Центра электронной торговли Юлианна Гордон в пресс-центре НСН.

