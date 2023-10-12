«Хабы и коллабы»: Как изменятся торговые центры для привлечения покупателей

Руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева в пресс-центре НСН рассказала, как трансформируются российские торговые центры для привлечения аудитории.

«Процесс трансформации начался, все меньше площадей будет отведено под одежду, больше – на еду и развлечения. Некоторые торговые центры уже хотели сделать хаб для маркетплейсов, чтобы был целый коридор из примерочных и разные компании – Lamoda и так далее. То есть, человек мог бы что-то заказать себе в интернете в разных местах, а потом забрать все в одном месте. Еще хороший пример – это коллаборации, например, с VK. Компании не хотят просто что-то показывать, они хотят давать опыт. Телеканалы проводят фан-встречи в торговых центрах, рассказывают о премьерах. Это хороший способ привлечь аудиторию в торговые центры. Всем такое сотрудничество выгодно», - рассказала она.

Посещаемость торговых центров в Москве выросла на 11% по сравнению с прошлым годом, заявил ранее вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин в пресс-центре НСН.

