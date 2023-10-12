«Дефицита больше нет»: Маркетплейсы пережили уход иностранных брендов

Дефицита иностранных брендов на маркетплейсах сегодня нет, заявила председатель экспертного совета Центра электронной торговли Юлианна Гордон в пресс-центре НСН.

«За последние полтора года официально из России ушли от 200 до 400 брендов, которые были представлены на маркетплейсах в разных сегментах. Но сегодня многие из них можно купить на маркетплейсах, другой вопрос, как они туда попали. Все маркетплейсы сегодня сделали колоссальные шаги в сторону глобализации. У OZON уже большая группа работников в Китае для привлечения брендов, которые могут продаваться в России. Поэтому говорить, что произошло сильное вымывание брендов на маркетплейсах, не приходится. Есть какие-то ниши, где есть проблемы, например, товары для животных, какие то БАДы. Но в целом уже в этом году дефицита брендов у нас нет», - рассказала она.

Российские бренды одежды сегодня активно сотрудничают с Турцией, чтобы быстро нарастить производство, заявила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева в пресс-центре НСН.



