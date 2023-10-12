«Корея, Турция и ОАЭ»: Переход брендов на российский рынок занимает до пяти лет

Процесс прихода иностранных брендов на российский рынок занимает от двух до пяти лет, заявила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева в пресс-центре НСН.

«Наша компания с 2022 года активно занимается привлечением новых брендов. Основные направления сегодня – Азия, особенно Корея, Турция и Арабские Эмираты. Приход и уход брендов – это естественный процесс. Переговоры по открытию нового бренда в стране длятся в среднем два года. Если мы говорим о премиальных брендах, там требуется пять лет. Есть культурные особенности, своя сезонность и так далее. Арабские бренды, например, ну умеют шить зимнюю одежду. А в Корее другой размерный ряд. Все новые компании должны настроиться на российского покупателя. Нужно спланировать весь свой бизнес на несколько лет, это сложно и не так быстро», - рассказала она.

В Россию пришло рекордное за четыре года число новых иностранных брендов. С начала 2023 года в России появились 16 новых иностранных брендов потребительских товаров — это максимум с 2019 года. Для сравнения, в 2019 году в России появились 26 новых зарубежных розничных игроков, после чего число новых иностранных компаний ежегодно снижалось. Так, в 2020 году их было 13, в 2021-м — 15, а в 2022-м — всего 11. Однако количество посетителей в торговых центрах до сих пор не вернулось к показателям допандемийного 2019 года.

