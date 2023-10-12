«Сотни миллиардов»: Российские бренды лидируют по объему выручки на Wildberries
Эксперт по маркетплейсам Роман Цедов заявил, что российские бренды вытесняют китайские и европейские с Wildberries.
Российские бренды уже сегодня вытесняют китайские и европейские на Wildberries по объему выручки, заявил эксперт по маркетплейсам Роман Цедов в пресс-центре НСН.
«Мы видим большой спрос на создание российских брендов с большой заявкой на перспективу. Могу поделиться свежими данными за последние 12 месяцев на Wildberries. В категории «красота» выручка больше 2 млрд рублей в год всего у двух брендов, выручка от 1 до 2 миллиардов – 15 брендов. Это про российские бренды. При этом в целом у России в этом сегменте выручка составляет 81 миллиард рублей. А российских брендов в этом сегменте представлено примерно 42 тысячи. Китай – 10 тысяч, остальные страны – 47 тысяч. Мы видим тенденцию снижения количества зарубежных брендов именно с точки зрения выручки. Они еще завозятся, но от них уже отказываются», - отметил он.
Российские бренды одежды сегодня активно сотрудничают с Турцией, чтобы быстро нарастить производство, заявила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева в пресс-центре НСН.
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