«Сотни миллиардов»: Российские бренды лидируют по объему выручки на Wildberries

Российские бренды уже сегодня вытесняют китайские и европейские на Wildberries по объему выручки, заявил эксперт по маркетплейсам Роман Цедов в пресс-центре НСН.

«Мы видим большой спрос на создание российских брендов с большой заявкой на перспективу. Могу поделиться свежими данными за последние 12 месяцев на Wildberries. В категории «красота» выручка больше 2 млрд рублей в год всего у двух брендов, выручка от 1 до 2 миллиардов – 15 брендов. Это про российские бренды. При этом в целом у России в этом сегменте выручка составляет 81 миллиард рублей. А российских брендов в этом сегменте представлено примерно 42 тысячи. Китай – 10 тысяч, остальные страны – 47 тысяч. Мы видим тенденцию снижения количества зарубежных брендов именно с точки зрения выручки. Они еще завозятся, но от них уже отказываются», - отметил он.

Российские бренды одежды сегодня активно сотрудничают с Турцией, чтобы быстро нарастить производство, заявила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева в пресс-центре НСН.

